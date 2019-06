Οι δύο ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ ήταν λογικό να ενσωματωθούν καθυστερημένα στην αποστολή των «οράνιε» για τα ημιτελικά της νεοσύστατης διοργάνωσης της UEFA.

Θριάμβευσαν στη Μαδρίτη στον τελικό του Champions League απέναντι στην Τότεναμ και μόλις εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο, αποθεώθηκαν από τους συμπαίκτες τους για τη μεγάλη τους επιτυχία και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Gini and Virgil getting a heroes welcome. Boss. pic.twitter.com/DWg3pJUfiS

— Anfield HQ (@AnfieldHQ) June 3, 2019