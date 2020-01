Τουρκία: Έπιασε δυο πέναλτι, αποβλήθηκε και το ξανάπιασε ο συμπαίκτης του! (vid)

Στις καθυστερήσεις της Κυριακάτικης αναμέτρησης και με το σκορ στο 2-0 για την Ούσακσπορ, οι αντίπαλοι κέρδισαν πέναλτι.

Ο τερματοφύλακας απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση, αλλά δόθηκε επανάληψη. Απέκρουσε και το δεύτερο πέναλτι όμως ξανά θα στηνόταν η μπάλα στην άσπρη βούλα!

Ο γκολκίπερ αποβλήθηκε για τις διαμαρτυρίες, πήρε τη φανέλα του ένας εκ των συμπαικτών του, κάθισε κάτω απ' τα γκολπόστ και έσωσε ξανά!

th minute madness in

First penalty: saved

Goalie booked, penalty retaken

Second penalty: saved again

Goalie sent off, player in goal

SAVED

@usaksporas pic.twitter.com/Z2wPXeanJH

— 433 (@433) January 20, 2020