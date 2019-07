Οι οπαδοί της Φενέρ έκραξαν τον Ντιράρ και αυτός πήγε να φύγει από το γήπεδο (vid)

Στη βαριά ήττα με 6-1 οι φίλαθλοι της Φενέρ άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν όταν έπαιρνε την μπάλα. Κάποια στιγμή δεν άντεξε από τα νεύρα και όπως πήρε την μπάλα στην κατοχή του, την έστειλε άουτ και πήγε να φύγει για τα αποδυτήρια! Ο προπονητής του Ερσούν Γιανάλ μαζί με τον Εμρέ κατάφεραν να τον σταματήσουν.

Absolute scenes in the Audi Cup.

Fenerbahce's Nabil Dirar tries to leave the pitch after being booed by his own fans.

He was stopped and forced back on by manager Ersun Yanal and summer signing Emre Belezoğlu.pic.twitter.com/3XoHAGa3F9

— Football HQ (@FootbaII_HQ) July 30, 2019