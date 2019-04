Ο Ολυμπιακός συλλυπήθηκε την Αλάνιασπορ για τον Σουράλ (pic)

Στο επίκεντρο της τουρκικής και όχι μόνο ποδοσφαιρικής θεματολογίας βρίσκεται το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε ο συμπαίκτης των Τζαβέλα και Βιγιαφάνιες στην Αλάνιασπορ, Γιόζεφ Σουράλ, το οποίο του κόστισε τη ζωή σε ηλικία 28 ετών.

Οι Πειραιώτες με tweet συλλυπήθηκαν την οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και τον τουρκικό σύλλογο για την απώλεια. «Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του Γιοζέφ Σουράλ, καθώς και σε όλους στην Αλάνιασπορ για την τραγική απώλειά τους».

Our deepest condolences to the family & friends of Josef Sural and everyone at @Alanyaspor for their tragic loss #RIP pic.twitter.com/ADuyC939Cg

