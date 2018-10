Παίκτης στην Τουρκία δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι και βρέθηκε στο νοσοκομείο (vid)

Το ματς της Μπάτμαν με την Κασίμπασα για το κύπελλο Τουρκίας βρισκόταν στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, η φιλοξενούμενη ήταν μπροστά στο σκορ (3-2), όταν ποδοσφαιριστής της σωριάστηκε στο έδαφος. Αιτία ένα μπουκάλι που εκτοξεύθηκε από ανεγκέφαλο οπαδό από κοντινή απόσταση. Ο άτυχος παίκτης διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και ο διαιτητής διέκοψε το ματς εις βάρος της γηπεδούχου!

During a game in the Turkish cup, a fan throws water bottle at Kasimpasa striker Bengali Fode Koita forcing game to be abandoned, the player was taken to the hospital. pic.twitter.com/zhgZURLQoi

— Mootaz Chehade (@MHChehade) October 31, 2018