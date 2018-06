Αφιερωμένο στον σπουδαίο Λευτέρη Αντωνιάδη το νέο πρωτάθλημα Τουρκίας (pic)

Η τουρκική ομοσπονδία αποφάσισε να ονομάζει το νέο πρωτάθλημα σε «πρωτάθλημα Λευτέρης Κιουτσουκαντωνιάδης (Αντωνιάδης)», τιμώντας έτσι τον Έλληνα επιθετικό για τα όσα έκανε την δεκαετία του 50' και γενικότερα στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Έπαιξε στη Φενέρ, εκεί όπου μέτρησε 615 συμμετοχές και 423 γκολ. Θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων παικτών που έπαιξαν ποτέ στο τούρκικο πρωτάθλημα, ενώ λατρεύτηκε από τους γείτονες μας.

Αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, όπου αγωνίστηκε στην ΑΕΚ για λίγα παιχνίδια. Το 2012 έφυγε από τη ζωή.

Turkey’s Football Federation names upcoming football season after Greek footballer Lefter Küçükandonyadis, who was born and died in Constantinople. Although Lefter was top scorer for Turkey for decades, he was viciously attacked during the 6-7 Sept. 1955 anti-Greek pogrom. RIP. https://t.co/djGSNshwzh

— Uzay Bulut (@UzayB) 18 Ιουνίου 2018