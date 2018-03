Kόλαση 30.000 οπαδών στην... προπόνηση της Γαλατά (vids)

Απίθανη, μοναδική ατμόσφαιρα από 30.000 οπαδούς της Γαλατά στο "Türk Telekom Stadium" και στην... προπόνηση ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τη Φενέρ! Η Γαλατασαράι είναι στο +3 από Μπεσίκτας, Μπασακσεχίρ, στο +6 από τη Φενέρμπαχτσε και φιλοξενείται από την τελευταία το απόγευμα του Σαββάτου. Χιλιάδες καπνογόνα τρέλαναν τους παίκτες και οι εικόνες κάνουν τον γύρο της Ευρώπης!

We are the best Galatasaray! pic.twitter.com/cASWL0Ggek

— Mustafa (@vatskenayduu) March 16, 2018