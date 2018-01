Το Fair Play της χρονιάς στην Τουρκία με χαμένο πέναλτι! (vid)

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα κάτω των 17 ετών στην αναμέτρηση της Αλτινορντού με την Μπαλίκεσιρ. Παίκτης των φιλοξενούμενων έπιασε την μπάλα με τα χέρια του, νομίζοντας πως η φάση είναι οφσάιντ.

Ωστόσο, ο διαιτητής δεν είχε διακόψει τη φάση με αποτέλεσμα να καταλογίσει το πέναλτι. Τότε, ο Μπαρισκάν Αλτούνμπας της Αλτινορντού, που ανέλαβε την εκτέλεση, το έχασε εσκεμμένα, στέλνοντας την μπάλα άουτ, σε μία φάση που ίσως πάρει το βραβείο Fair Play για το 2018!

Happened today in Turkish U17 game between #Altinordu and #Balikesir Baltok. Player of Balikesir thought the possession is offside and takes the ball with his hands in the penalty box. But Altinordu player #Bariscan Altunbas shoots the ball out.pic.twitter.com/UpwL2ErJOy#fairplay

