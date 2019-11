Προπονητής Αλγερίας: «Μπενζεμά; Εχω τον Σουντανί...» (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά μετά το οριστικό... άκυρο της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε τόνισε ότι «εγώ είμαι αυτός που θα αποφασίσει πότε θα ολοκληρωθεί η καριέρα μου σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Αν θεωρείς ότι έχω τελειώσει, άφησέ με να παίξω σε άλλη εθνική που μπορώ».

Φυσικά όλοι σκέφτηκαν την Εθνική Αλγερίας, αλλά ο Τζαμέλ Μπελμανί δήλωσε πως «Έχω τον Μπουνετζά, τον Σλιμανί, τον Ντελόρ και τον Σουντανί. Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου»

Belmadi on Benzema links:

“We’ve got Bounedjah. We’ve got Slimani. We’ve got Soudani. We’ve got Delort.” pic.twitter.com/PDY3pM7sgx

