Καρεμπέ: «Αυτός ο Ολυμπιακός δικαιούται κάτι μεγάλο»!

SPAL -vs
SAMPDORIA -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
RB LEIPZIG -
FC BARCELONA -vs
SLAVIA PRAHA -
LIVERPOOL FC -vs
KRC GENK -
SSC NAPOLI -vs
RED BULL SALZBURG -
OLYMPIQUE LYON -vs
BENFICA -
BORUSSIA DORTMUND -vs
INTER -
CHELSEA -vs
AFC AJAX -
VALENCIA CF -vs
OSC LILLE -
SPAL -vs
SAMPDORIA -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 108vs
CHICAGO BULLS 95
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 129vs
HOUSTON ROCKETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 92vs
SACRAMENTO KINGS 113
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 96vs
LOS ANGELES LAKERS 103
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 111vs
DALLAS MAVERICKS 131
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 105vs
UTAH JAZZ 94
LIVE
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
LIVE
ANKARAGUCU 0vs
GAZISEHIR GAZIANTEP 1
ΤΕΛΙΚΟ
URAL 1vs
ORENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 0vs
RUBIN KAZAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPARTAK MOSKVA 0vs
ARSENAL TULA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
Ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ, έκανε πάλι την διαφορά με τις δηλώσεις του στο 2ο τεύχος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ emag. Τι είπε για τους ερυθρόλευκους και τον Μαντέλα.