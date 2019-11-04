ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • SERIE A
  • NBA
  • A1 VOLLEY MEN
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • SUPER LEAGUE 2

  • LIVE

    ΛΑΜΙΑ 0

    vs

    ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0

    LIVE MATCH

  • SPAL -

    vs

    SAMPDORIA -

    PRE-MATCH

  • ZENIT ST PETERSBURG -

    vs

    RB LEIPZIG -

    PRE-MATCH

  • FC BARCELONA -

    vs

    SLAVIA PRAHA -

    PRE-MATCH

  • LIVERPOOL FC -

    vs

    KRC GENK -

    PRE-MATCH

  • SSC NAPOLI -

    vs

    RED BULL SALZBURG -

    PRE-MATCH

  • OLYMPIQUE LYON -

    vs

    BENFICA -

    PRE-MATCH

  • BORUSSIA DORTMUND -

    vs

    INTER -

    PRE-MATCH

  • CHELSEA -

    vs

    AFC AJAX -

    PRE-MATCH

  • VALENCIA CF -

    vs

    OSC LILLE -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ANKARAGUCU 0

    vs

    GAZISEHIR GAZIANTEP 1

    LIVE MATCH
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ολυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Καρεμπέ: «Αυτός ο Ολυμπιακός δικαιούται κάτι μεγάλο»!

ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

Καρεμπέ: «Αυτός ο Ολυμπιακός δικαιούται κάτι μεγάλο»!

Καρεμπέ: «Αυτός ο Ολυμπιακός δικαιούται κάτι μεγάλο»!

Ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ, έκανε πάλι την διαφορά με τις δηλώσεις του στο 2ο τεύχος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ emag. Τι είπε για τους ερυθρόλευκους και τον Μαντέλα.

«Πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι και να ονειρευόμαστε μεγάλα πράγματα. Έτσι είμαι εγώ. Είμαι πάντα θετικός με την ομάδα και με το περιβάλλον στο οποίο ανήκω γιατί έχουμε ένα δυνατό ρόστερ, μια καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Έχουμε ταλέντο και πιστεύω πως αυτή η ομάδα δικαιούται κάτι μεγάλο. Για αυτό το είπα. Θα περιμένουμε, όμως είναι κάτι σημαντικό να σκεφτόμαστε έτσι και να χτίσουμε μια νοοτροπία και να εκπαιδεύσουμε την ομάδα μας να σκέφτεται έτσι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κριστιάν Καρεμπέ για τον Ολυμπιακό.
 
Αναφορικά με τον ρατσισμό σχολίασε ανάμεσα στα άλλα: «Ο αθλητισμός αποτελεί για εμένα εργαλείο εκπαίδευσης. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι γενικά υπάρχει άγνοια. Με τις αξίες μας μπορούμε να δώσουμε παράδειγμα. Πρώτα σέβεσαι την φύση και μετά μπορείς να σεβαστείς τους ανθρώπους. Ωστόσο υπάρχει και η αρνητική πλευρά και κάποιοι με αυτόν τον τρόπο (σ.σ. τον ρατσισμό) ενθαρρύνουν το μίσος. Δεν γεννιέσαι μισώντας τους ανθρώπους, σε μαθαίνουν να τους μισείς. Ο Μαντέλα λοιπόν είπε πως η αγάπη βρίσκεται στο DNA μας. Όλοι έχουμε το συναίσθημα της αγάπης γιατί το αποκτάς από την αγάπη στο περιβάλλον σου».

 

 

 
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Κωστή: Ο Καρεμπέ ασχολήθηκε προσωπικά με την μεταγραφή του!

Ποδόσφαιρο

Ασπρόμαυρο respect για την αγκαλιά Μπουζούκη σε Βιεϊρίνια (vid)

Ποδόσφαιρο

ΟΦΗ: Το τελευταίο (επιθετικό) οχυρό που έπεσε και το μάθημα της διαχείρισης

Ποδόσφαιρο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ emag: Βγήκε το 2ο τεύχος (pics)

Ποδόσφαιρο

LIVE: Λαμία - Βόλος

Ποδόσφαιρο

ΠΑΟΚ: Η αποθέωση του αρχηγού! (pics)

Best of internet