Βαλμπουενά: «Το πρώτο μου ντέρμπι, να λάμψει το “ερυθρόλευκο”»! (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30) στο clasico του ελληνικού πρωταθλήματος και ο Ματιέ Βαλμπουενά θα πάρει γεύση από τη «μητέρα των μαχών», προτού βιώσει και την ατμόσφαιρα του «Γ.Καραϊσκάκης» στο αντίστοιχο ματς του δεύτερου γύρου.

«Πρώτο μου ντέρμπι στην Αθήνα, να λάμψει το κόκκινο και το λευκό» έγραψε ο Γάλλος άσος στα social media.

First derby in Athens for me

Let red & white shine out! #Olympiacos @Super_League_GR pic.twitter.com/s8qQwyyYrb

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) September 22, 2019