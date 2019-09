Ευνόητο είναι να αντιληφθεί κάποιος πως ο βαθμός δυσκολίας ενός αγώνα κόντρα στον Βόλο και αυτού απέναντι στην Τότεναμ διαφέρει αισθητά. Έτσι, όταν μια τέτοια δοκιμασία για το πρωτάθλημα προηγείται μιας αληθινής δοκιμασίας στο υψηλότερο επίπεδο, οι απαιτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες: νίκη με καλή εμφάνιση, πολλά γκολ, ροτέισον, χωρίς τραυματισμούς κι απρόοπτα. Το 5-0 απέναντι στους Θεσσαλούς βάζει «τικ» σε όλα τα κουτάκια του Πέντρο Μαρτίνς, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 3Χ3 στη Super League 1 και να πιάνει «κορυφή» στη βαθμολογία με εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων (7-0).

Ο Πέντρο Μαρτίνς δεν άλλαξε σχήμα, κάτι που ούτως ή άλλως δεν κάνει, αλλά πρόσωπα, δίνοντας «ανάσες» στους διεθνείς Τσιμίκα, Μπουχαλάκη και Μασούρα ενόψει Τότεναμ, με τους Κούτρη, Καμαρά και Ραντζέλοβιτς να παίρνουν τις θέσεις τους.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στο Βόλο ΝΠΣ! / The line-up for today's match against Volos FC! #Οlympiacos #Slgr #OLYVOL #LineUp pic.twitter.com/4zl1xkXT9Y

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2019