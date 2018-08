Ο δημοσιογράφος Γουίλ Άνγουιν γράφει πως ο Καρίμ Ανσαριφάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Παράλληλα, τονίζει πως δεν ταξίδεψε πίσω στην Ελλάδα με τους «ερυθρόλευκους» ώστε να βάλει στην τελική ευθεία τη μετακίνησή του στην ομάδα που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το τιτίβισμά του:

Karim Ansarifard to join Forest today. He didn’t travel back with the rest of the Olympiakos squad to Athens

