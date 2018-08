Το ποστάρισμα του Ένγκελς:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού για την στήριξη. Εύχομαι σε όλους στον σύλλογο τα καλύτερα και καλή τύχη για τη νέα σεζόν. Ολυμπιακέ ανήκεις στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πολύ!

I would like to thank the @olympiacos_org fans for your support! I wish everyone at this club the best of luck this season. You belong at the top of the league. Ευχαριστώ πολύ! Olympiacos pic.twitter.com/vGOpb5uHdn

— Bjorn Engels (@BjornEngels) August 19, 2018