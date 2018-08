To «ευχαριστώ» σε ΠΑΟΚ και Σαββίδη (pics)

«Αφού κυνηγηθήκαμε τους δύο τελευταίους μήνες από όλους τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα (έτσι αισθανθήκαμε), με ανακούφιση τους λέμε τα νέα: ναι, ο Πόντους Βέρνμπλουμ εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ!», σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο μάνατζερ του Σουηδού ποδοσφαιριστή, Πάτρικ Μορκ.

After having been chased for the past 2 months by all journalists in Greece (it felt like), its a relief to tell the news to them: yes, Pontus Wernbloom will join PAOK! pic.twitter.com/5DkKQuwhZm

— Patrick Mörk (@AgentMork) 16 Αυγούστου 2018