Φύσσας: «Το τριφύλλι ανθίζει» (pic)

Το τριφύλλι ανθίζει! Η συνέπεια,η θέληση ,το πάθος για διάκριση και η νοοτροπία νικητή, οδηγός τους για μια ζωή #winners #superleague #final #k15 #academy #newexperiences #championsforlife #panathinaikos#prowd

A post shared by Takis Fyssas (@takisfyssas14) on Mar 24, 2018 at 6:31am PDT