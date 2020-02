Μαλντίνι: Όταν ο πιτσιρικάς Ντανιέλ «έκοβε» με μαεστρία τον Ζέεντορφ! (vid)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε ντεμπούτο 67 χρόνια μετά τον παππού του, Τσέζαρε και 35 χρόνια μετά τον πατέρα του, Πάολο και συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας, φυσικά με τα χρώματα της Μίλαν.

Ένα βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια, τον αποτυπώνει πίσω στο 2007 λίγο μετά τον τελικό του Champions League στην Αθήνα, να πέφτει με τρομερό τάκλιν και να παίρνει τη μπάλα από τον Κλάρενς Ζέεντορφ!

Daniel Maldini - son of Paolo - made his debut for Serie A debut for Milan this weekend. Here he is, aged 5, tackling Clarence Seedorf on the pitch following the team's Champions League triumph in 2007 ( via @DoentesPFutebol) pic.twitter.com/wXlzW1mxkO

— Colin Millar (@Millar_Colin) February 4, 2020