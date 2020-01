Ο Δανός μεσοεπιθετικός είναι κι επίσημα μέλος της Ίντερ από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η Ίντερ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας τους έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Έρικσεν αποχώρησε από την Τότεναμ έπειτα από το 2013, ήταν κάτι που το ήθελε και το έψαχνε από το περασμένο καλοκαίρι και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Serie A.

Στην πρώτη του προπόνηση με τους «νερατζούρι», μια φωτογραφία του με τους Λουκάκου και Άσλεϊ Γιάνγκ έγινε viral για τον τρόπο με τον οποίο ενισχύθηκε ο ιταλικός σύλλογος (που έχει και τον Αλέξις Σάντσες για φέτος) και οι οπαδοί της ομάδας αντιλαμβάνονται τη διαφορά σε σχέση με άλλα χρόνια...

Lukaku, Eriksen, and Young in training this morning at @Inter.

Welcome to 2020 pic.twitter.com/ADCoC6hQDa

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 28, 2020