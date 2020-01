Ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός της ομάδς του Μπέργκαμο έκανα ξανά το κομμάτι του, πέτυχε τρομερό γκολ από το κέντρο, έφτασε στα τρία τέρματα συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του εκπληκτικού 7-0 για την ομάδα του Γκασπερίνι και έχει καταφέρει τις τελευταίες 2,5 αγωνιστικές περιόδους να καταγράψει τα περισσότερα χατ-τρικ απ' οποιονδήποτε άλλον στην Serie A!

Από την έναρξη της σεζόν 2017-2018 μέχρι και αυτή τη στιγμή, έχει κάνει το 3+ γκολ σε ματς απέναντι στις Ελλάς Βερόνα, Σασουόλο, Κιέβο και τώρα κόντρα στην Τορίνο που ισοπεδώθηκε από την «Σταχτοπούτα» του φετινού Champions League, το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, όλα τα χατ-τρικ του Ίλισιτς έχουν επιτευχθεί σε εκτός έδρας αναμετρήσεις!

Ο ποδοσφαιριστής, είχε κοστίσει 1,77 εκατ.λίρες στην Αταλάντα το 2017 και έκτοτε έχει σκοράρει 36 φορές και έχει 18 σε 79 παιχνίδια...

Since joining Atalanta in 2017/18, Josip Iličić has scored more Serie A hat-tricks than any other player.

vs. Hellas Verona

vs. Sassuolo

vs. Chievo

vs. Torino

And all of them have come away from home. pic.twitter.com/WylyJJdm25

— Squawka Football (@Squawka) January 25, 2020