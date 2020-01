Ο Σουηδός σούπερ σταρ μπορεί να μη σκόραρε για να βοηθήσει την ομάδα του, όμως, το έκαναν οι Ρέμπιτς και Θίο Ερνάντες για το τελικό 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.

Στην προθέρμανση πριν από την έναρξη του ματς ο Ζλάταν «κόλλησε» τη μπάλα στο στήθος του και έγειρε τόσο πίσω που για κάποιους είναι δύσκολο και μόνο στη σκέψη!

— AC Milan (@acmilan) January 20, 2020