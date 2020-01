Σπάει όλα τα ρεκόρ φέτος ο Πάουλο Ντιμπάλα

Ο Πάουλο Ντιμπάλα έγινε ο πρώτος παίκτης της Serie A που έχει καταφέρει φέτος να σκοράρει σε τέσσερες διαφορετικές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος σταρ έχει σκοράρει πέντε γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα, τρία στο Champions League, δύο στο κύπελλο και ένα στο σούπερ καπ.

Τα δύο τελευταία, μάλιστα, τα πέτυχε κόντρα στην Ουντινέζε χθες, σημειώνοντας παράλληλα και μία ασίστ.

1 - Paulo #Dybala is the only Serie A player to score at least a goal in 4 different 2019/20 competitions: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Italian Supercup. Multitasking. #JuveUdinese pic.twitter.com/kkr6eWiUoM

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2020