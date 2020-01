Ο Ματ Ρόμπερτσο είχε φροντίσει να κάνει αξέχαστη την εμπειρία του γιου του, με τον οποίο βρέθηκε στη Ρώμη για την αναμέτρηση με τη Γιουβέντους.

Και μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν κακό για τους «τζιαλορόσι» που ηττήθηκαν (2-1) από τον Κριστιάνο και την παρέα του, ωστόσο, ο μικρός Λούκα έζησε μοναδικές στιγμές.

Επετράπη στους Άγγλους ταξιδιώτες να κάνουν βόλτα στον αγωνιστικό χώρο του «Ολίμπικο», με τον πιτσιρίκο να μαγεύεται από το επιβλητικό γήπεδο και ο Κρις Σμόλινγκ τους έκανε μια υπέροχη έκπληξη, χαρίζοντας στον μικρό Λούκα τη φανέλα του.

There wasn’t much to smile about on Sunday night, but hopefully young Luca has a special story to tell his schoolmates back in Manchester tomorrow... pic.twitter.com/HTpIb2YXUh

