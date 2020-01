Ο Τζανιόλο στην ήττα (2-1) των «τζιαλορόσι» από τη Γιουβέντους, υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και σοβαρή ζημιά στον μηνίσκο, πράγμα που θα τον αναγκάσει πλέον να χάσει πολλούς μήνες αγωνιστικής δράσης και φυσικά ν' απουσιάσει από το Euro 2020...

Ο Μπουφόν, αποχωρώντας από το «Ολίμπικο» και έχοντας δει τον Τζανιόλο στο χώρο από τον οποίο περνούσε για να φτάσει στο πούλμαν της «Γηραιάς Κυρίας» στάθηκε για λίγο, του έσφιξε το χέρι και του είπε: «Καλή τύχη, να αναρρώσεις γρήγορα. Η Ιταλία σε χρειάζεται...».

Buffon on Zaniolo: "Good luck & recover soon, Italy needs you"

@gabrielenobile pic.twitter.com/uLitAIbLOb

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 13, 2020