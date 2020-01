Λάτσιο - Νάπολι με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 1999, όταν ένα 17χρονο ψηλόλιγνο παιδί, χωρίς μουστάκι και κοτσίδα τότε, λάμβανε το «βάπτισμα του πυρός» στην επαγγελματική του καριέρα ως σκόρερ, με την φανέλα της Μάλμε.

Ο άσημος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άνοιγε τότε τον λογαριασμό του στα γκολ, ένα μήνα μετά το ντεμπούτο του, σκοράροντας απέναντι στην Βάστρα Φρολούντα για τη νίκη της ομάδας του με 2-1.

Από τότε, πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια, μεσολάβησε μιλένιουμ, άλλαξαν τρεις δεκαετίες, η σύγχρονη εικόνα του ποδοσφαίρου εν γένει μεταβλήθηκε ριζικά, όμως, υπάρχει ένα πράγμα που παραμένει αναλλοίωτο.

«Ο Ζλάταν χρίστηκε σκόρερ». Μία φράση με διαχρονικό νόημα, που σπάει φράγματα και συνεχίζει να γράφεται και να διαβάζεται από γενιά σε γενιά.

Ο Σουηδός αστέρας, πέτυχε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/1) το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στο Σαν Σίρο για χάρη της αγαπημένης του Μίλαν ( στη νίκη επί της Κάλιαρι με 0-2 ) και πλέον έχει σημειώσει γκολ και στις τέσσερις δεκαετίες, στις οποίες απλώνεται η εντυπωσιακή καριέρα του.

1990s: 1

2000s: 191

2010s: 344

2020s: 1

Zlatan has now scored in four consecutive decades pic.twitter.com/7fxAALWPIa

— B/R Football (@brfootball) January 11, 2020