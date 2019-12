Το διαζύγιο μεταξύ Γιουβέντους και Μάριο Μάντζουκιτς έμοιαζε προδιαγεγραμμένο από το καλοκαίρι. Η κατάλληλη προσφορά, όμως, δεν ήρθε ποτέ στα γραφεία των Μπιανκονέρι κι έτσι ο Κροάτης φορ μπήκε στον «πάγο» για το πρώτο μισό της σεζόν, αφού δεν υπολογιζόταν από τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Παρ' όλα αυτά, ο νυν επιθετικός της Αλ Ντουχαΐλ του Κατάρ δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγαπά την Γιούβε, η οποία ανταπέδωσε τον αποχαρετισμό με ποστ στο twitter, ευχαριστώντας τον επί μια τετραετία ποδοσφαιριστή της και ευχόμενη τα καλύτερα στην νέα του περιπέτεια.

Thank you, @MarioMandzukic9! All the best on your next adventure!

https://t.co/mn4sKQ11Rc pic.twitter.com/bmVe0UgXXO

— JuventusFC (@juventusfcen) December 30, 2019