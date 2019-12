Ο Πορτογάλος έκανε τα... μαγικά του και φανέρωσε πως παρά την ηλικία του, διατηρείται σε τρομερή κατάσταση. Τόσο, που να μπορεί να κάνει άλμα το οποίο τον σήκωσε 71 εκατοστά από το έδαφος, έφτασε σύνολο τα 2,56 μ. σε ύψος και μάλιστα, είδε το οριζόντιο δοκάρι... από ψηλά!

Στον υπολογισμό της Tuttosport για το εξωπραγματικό άλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που μάλιστα κρατήθηκε αρκετά στον αέρα για να πάρει την εκπληκτική κεφαλιά, ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο +12 εκατοστά από το δοκάρι της εστίας στην οποία σκόραρε στο «Λουίτζι Φεράρις»!

«Έφτασα τα 2.56 μέτρα; Δεν το ήξερα. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι και η Σαμπντόρια έπαιξε πολύ καλά. Όλη η ομάδα είχε τη σωστή στάση» ήταν τα λόγια του, κάνοντας αναφορά στον... Air Jordan στην ανάρτηση που έκανε στα social media.

Superhuman @Cristiano Ronaldo hangs up in the air and scores a header goal for Juventus vs Sampdoria.pic.twitter.com/d7d0Vldr32

— Borak Bola (@borakbola) December 19, 2019