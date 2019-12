Ριμπερί: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» (pic)

Ο Φρανκ Ριμπερί τραυματίστηκε στο ματς με τη Λέτσε και ενώ αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, οι νέες εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν. Ετσι, ο Γάλλος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αστράγαλο για να ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα, με τον ίδιο να στέλνει το εξής μήνυμα μετά το χειρουργείο: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα τα μηνύματα σας. Η επέμβαση πήγε καλά. Είμαι καλά. Με τη βοήθεια του Θεού θα επιστρέψω πιο δυνατός»!

THANK YOU so much for all your messages. The operation went well. I’m fine. With the help of God I will come back stronger! #Elhamdoulillah pic.twitter.com/F9CvZm77wT

— Franck Ribéry (@FranckRibery) December 14, 2019