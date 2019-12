Ο σούπερ σταρ των «μπιανκονέρι» έχει καταφέρει να κάνει τον μεγάλο του γιο ν' αγαπήσει το ποδόσφαιρο και ο μικρός πέρα από την τρομερή δουλειά που κάνει – ελέω και του work ethic του πατέρα του – φαίνεται πως έχει και ταλέντο που συνεχώς εξελίσσεται.

Με το τμήμα κ-9 της Γιουβέντους κατέκτησε τίτλο, ο ίδιος πήρε το βραβείο του καλύτερου επιθετικού και ο μπαμπάς Κριστιάνο έβαλε τον μικρό να ποζάρει, για να εκφράσει την περηφάνια του στα social media.

Like father, like son.

Cristiano Ronaldo Jr won a youth tournament with Juventus' U9 side and was named best attacker. pic.twitter.com/WfmLvQBiLf

— ESPN UK (@ESPNUK) December 9, 2019