Αντσελότι όπως… Ματσάρι! (pic)

Ακόμα μια αγωνιστική και η Νάπολι συνεχίζει να «πετάει» βαθμούς. Το 1-1 με την Ουντινέζε, μπορεί τελικά να μην της κοστίσει την 7η θέση, καθώς παραμένει στο +3 από την Πάρμα (ματς λιγότερο), ωστόσο αυξήθηκε η διαφορά της από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο (-7 για Europa League και -8 για Champions League) ενώ η κορυφή φαντάζει πολύ μακρινή (-17).

Για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι λοιπόν οι «παρτενοπέι» δεν κατάφεραν να πάρουν τρίποντο, κάτι που είχε να συμβεί από τον Μάρτιο του 2010.

Τότε, υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι, οι Ναπολιτάνοι είχαν να κερδίσουν ματς από τον Ιανουάριο και αυτό πήγε μέχρι τον Μάρτιο, όταν αντιμετώπισαν τη Γιουβέντους και το τελικό σκορ ήταν 3-1. Μέχρι τότε, σε οκτώ παιχνίδια είχαν 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Τελικά, τερμάτισαν 6οι στο τέλος της σεζόν.

Τώρα, υπό τον Κάρλο Αντσελότι η σε επτά ματς έχουν 5 ισοπαλίες και δύο ήττες ενώ την ερχόμενη αγωνιστική υποδέχονται την Πάρμα.

Πρώτα όμως μεσολαβεί το παιχνίδι που θα κρίνει το ευρωπαϊκό της μέλλον, αυτό κόντρα στην Γκενκ. Ίσως αυτό το ζευγάρι αγώνων να είναι η τελευταία ευκαιρία του Ιταλού προπονητή να «γυρίσει» τον διακόπτη.

7 - #Napoli have failed to win in all their last seven Serie A encounters for the first time since March 2010 under Walter Mazzarri. Confusion. pic.twitter.com/V9Jei7Cf1h

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 7, 2019