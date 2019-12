Κόντε: «Οι οπαδοί μας πρέπει να στηρίζουν όχι να αποδοκιμάζουν» (pic)

Ίντερ και Ρόμα, στον απόηχο του σάλου που προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της «Corriele Dello Sport» με πρωταγωνιστές τους Λουκάκου και Σμόλινγκ, αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στο Σαν Σίρο.

Πλέον αν η Γιουβέντους κερδίσει τη Λάτσιο στο Ολίμπικο, θα προσπεράσει την ομάδα του Αντόνιο Κόντε στο +1 στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ το παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής ήταν το πρώτο επίσημο ματς, στο οποίο οι «ροσονέρι» δεν σκοράρουν.

Αυτά σκέφτηκαν και οι οπαδοί της Ίντερ που αποδοκίμασαν στο τέλος την ομάδα του Ιταλού, η οποία δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, ωστόσο ο ίδιος φάνηκε ενοχλημένος σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα είπε :

«Οι οπαδοί πρέπει να μας στηρίζουν και να μας βοηθούν, όπως κάνουν ήδη γιατί τώρα είναι μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε δύναμη από αυτούς.

Λυπάμαι που άκουσα γιουχαίσματα μετά τη λήξη, αυτό δεν είναι καλό, τους χρειαζόμαστε όλους μαζί μας.

Πρέπει να μας στηρίζουν και όχι να αποδοκιμάζουν με το πρώτο λάθος.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις στο Σαν Σίρο, αρκετοί παίκτες μας είναι νέεοι και χρειάζονται εμψύχωση.

Ήθελα να τα πω αυτά γιατί επιθυμία μου είναι πάντα να προστατεύω την ομάδα και, δεν θέλω να γίνομαι αλλαζονικός, αλλά θέλουν όλοι στήριξη».

1 - For the first time in the current season Inter haven’t scored among Serie A and Champions League – prior to tonight the Nerazzurri had always netted in all their first 19 matches under Antonio Conte. Stop.#InterRoma #SerieA

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2019