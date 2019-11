Πρόεδρος Μπρέσια, γελώντας για Μπαλοτέλι: «Προσπαθεί να ασπρίσει, αλλά είναι μαύρος» (vid)!

Αυτό πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Μπρέσια αστειεύτηκε με ρατσιστικό τρόπο εις βάρος παίκτη της ομάδας του. Και όχι οποιοδήποτε, αλλά γελώντας, τη στιγμή που αποκαλούσε ειρωνικά “μαύρο” τον Μάριο Μπαλοτέλι. Οταν λοιπόν ο ιδιόρρυθμος, Μάσιμο Τσελίνο ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις του Ιταλού επιθετικού και ειδικά για το τελευταίο περιστατικό του με τον προπονητή της ομάδας, απάντησε με ακραίο τρόπο, προκαλώντας σάλος και αντιδράσεις στα social media:

«Τι θέλετε να σας πω; Οτι ο Μπαλοτέλι είναι μαύρος; Και ότι προσπαθεί να... ασπρίσει; Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο»!

Brescia chairman Massimo Cellino: "What do I say on Balotelli? That he is black. He is working to clear up." https://t.co/Y6DSCS0iH4

— Ahmed (@Ahmed__Wagih1) November 25, 2019