Κουλιμπαλί: Τρομερό μήνυμα ενότητας και αγάπης για τη Νάπολι! (pic)

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός των «παρτενοπέι», πρόσφατα είχε μιλήσει και για περιστατικό που είχε συμβεί σε ματς με τη Λάτσιο, όπου μερίδα οπαδών τον αποδοκίμασε και εκφράστηκε ρατσιστικά, με έναν μικρό φίλο των «λατσιάλι» να του ζητάει συγγνώμη!

Όντας ένας από εκείνους που δέχονται συνεχώς τα «πυρά» των φασιστών αλλά και του Τύπου για την απόδοσή του μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, βρήκε δύναμη σε ένα χρονικό διάστημα αναταραχών στη Νάπολι και έστειλε το μήνυμά του.

«Τα παιδιά μου γεννήθηκαν εδώ. Εγώ ωρίμασα ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής σε αυτή την πόλη. Εδώ, η οικογένειά μου κι εγώ αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας...» έγραψε στα social media.

Mes enfants sont nés ici. Ici, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur.Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous

My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home#Napoli

@PlayersTribune pic.twitter.com/Oir8CJp8Dn

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 16, 2019