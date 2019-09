Ο Ιάπωνας, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Μίλαν την τριετία 2014-17, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θεώρησε ότι ήταν η σωστή στιγμή για να ενημερώσει το κλαμπ, μέσω twitter, ότι είναι έτοιμος να βάλει ένα χεράκι. «Πάντα ήθελα να σε βοηθήσω Μίλαν. Φωνάξτε με όταν με χρειαστείτε», ήταν το μήνυμα του, το οποίο μάλλον δεν έγινε δεκτό με ικανοποίηση στο Μιλάνο...

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan

