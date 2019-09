Λουκάκου: Τηλεσχολιαστής εκφράστηκε ρατσιστικά και έχασε θέση σε εκπομπή (vid)

Ο Πασιράνι στην προσπάθειά του να εξυμνήσει τις ικανότητες του Λουκάκου και τον τρόπο με τον οποίο αποτελεί απειλή και μόνιμη ανησυχία για τις αντίπαλες άμυνες, είπε: «Δεν έχω ξαναδεί παίκτη τέτοιας ποιότητας στην Ίντερ, την Μίλαν ή τη Γιουβέντους. Ο μόνος τρόπος για να τον ρίξεις κάτω είναι να βάλεις 10 μπανανόφλουδες στο δρόμο του».

Και αυτό ήταν το μεγάλο του φάουλ. Με όλα όσα έχουν προηγηθεί με τους οπαδούς της Κάλιαρι, την ανακοίνωση... υπεράσπισης των ρατσιστών από μερίδα οπαδών της Ίντερ και την προσπάθεια που γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του ρατσισμού από τις εξέδρες, ο τηλεσχολιαστής έκανε μεγάλο λάθος που εκφράστηκε με αυτό τον τρόπο, ακόμα κι αν ήθελε να εννοήσει κάτι τελείως διαφορετικό.

Ο τηλεοπτικός σταθμός με επίσημη τοποθέτηση ξεκαθάρισε πως ο Πασιράνι δεν θα κληθεί ξανά στην εκπομπή που τον φιλοξενούσε μέχρι πρότινος...

Somewhat later the director of the station @FabRavezzani went out and apologized stating this person will never be invited on again.pic.twitter.com/c9snqerSP4

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 15, 2019