Η 3η εμφάνιση της Μίλαν είναι... φωτιά και τρόμος (pic)

Οι «ροσονέρι», θα έπρεπε να φορούν «φανέλα με κόκκινο χρώμα για τη φωτιά και μαύρο, όπως ο τρόμος που προκαλείται στον αντίπαλο».

Τάδε έφη Χέρμπερτ Κίλπιν και η νέα 3η φανέλα της Μίλαν έχει κλέψει τις εντυπώσεις από τη στιγμή που παρουσιάστηκε από την ομάδα.

Η Puma είναι η εταιρεία που ντύνει τον σύλλογο του Μιλάνου και φαίνεται πως έκανε εξαιρετική δουλειά.

"Our colours will be red like fire, and black like the fear we will invoke in our opponents"

Herbert Kilpin #NewLevels @pumafootball pic.twitter.com/8mskAuRe9L

— AC Milan (@acmilan) July 10, 2019