Επίσημα τέλος ο Σπαλέτι από την Ίντερ

Οι «νερατζούρι» ήταν... μια κρύο μια ζέστη τη φετινή σεζόν, αλλά κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, έπειτα από μια διετία στην άκρη του πάγκου, εν τέλει αποχωρεί και η ομάδα ανακοίνωσε το φινάλε της συνεργασίας τους, το πρωί της Πέμπτης, λίγες μέρες μετά την οικογενειακή τραγωδία του προπονητή που έχασε τον αδερφό του...

Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου στην Ιταλία, αποχώρησε ο Αλέγκρι από τη Γιουβέντους, παραιτήθηκε ο Γκατούζο από τη Μίλαν, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Ρόμα ο Ρανιέρι και πλέον αποτελεί παρελθόν και ο Σπαλέτι από την Ίντερ!

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM

— Inter (@Inter) May 30, 2019