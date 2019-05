Ο Ρονάλντο... χαζεύει τους συμπαίκτες του μπροστά σε κόσμο και το απολαμβάνει! (vid)

Ο CR7, θέλησε να προσφέρει ωραίες στιγμές στους φιλοξενούμενους στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα της ομάδας του Αλέγκρι προτού πέσει η αυλαία της σεζόν.

Το μεγάλο αστέρι των «μπιανκονέρι» έκανε τα δικά του, σκόραρε και μάλιστα... ζήτησε και από τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να τον αποθεώσει!

Κι όλα αυτά, εις βάρος των συμπαικτών του!

Ronaldo bullies his teammates. Pass it on. pic.twitter.com/hvV69YxpUf

