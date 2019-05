Γιουβέντους – Αταλάντα: Με τακουνάκι από το... άουτ γκολάρα ο Μάντζουκιτς! (vid)

Η Γιουβέντους υποδέχθηκε την Αταλάντα πριν κάνει τη φιέστα για το τελευταίο ματς της σεζόν στο Τορίνο και βρέθηκε να χάνει. Ο Μάριο Μάντζουκιτς, όμως, έφερε το ματς στα ίσα με απίθανο γκολ. Μία σέντρα που έμοιαζε χαμένη τον βρήκε στο δεύτερο δοκάρι και με εκπληκτικό τρόπο έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Juan Cuadrado with a beauty ball far post and Mario Mandžukić with a gorgeous touch to equalize the game at 1 a piece!!! #tlnsoccer #JuveAtalanta #SerieA pic.twitter.com/Tf902Wrj2D

— TLNTV (@TLNTV) May 19, 2019