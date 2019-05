Ζει ένα τρελό παραμύθι. Βρίσκεται στην 4η θέση της Serie A, έχει σοβαρή υποψηφιότητα για έξοδο στο Champions League, αλλά πρώτα απ' όλα σημασία είχε ο τίτλος. Η Αταλάντα, το βράδυ της Τετάρτης έπαιζε στο “Ολιμπικο” για την κατάκτηση του Κόπα Ιτάλια κόντρα στη Λάτσιο και στο πλευρό της είχε 21.000 οπαδούς της, που είχαν ταξιδέψει από τον ιταλικό Βορρά. Και ο πρόεδρος, Αντόνιο Περκάσι, δεν άντεξε από τη συγκίνηση και καθώς ύψωνε το κασκόλ της ομάδας μαζί με τον γιο του, δάκρυσε μπροστά στο κοινό των Μπεργκαμάσκι, σε μία εικόνα που ξεχείλιζε αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Atalanta's President & his sons brought to tears as they see the 21,000 Atalanta fans who traveled to Rome for their fairytale Coppa Italia final. More than a game

