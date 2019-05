Ντε Ρόσι: Ο τελευταίος των... αρχηγών (pics & vids)

Επιστροφή χρημάτων* στο Γουέστ Μπρομ - Άστον Βίλα και σούπερ αποδόσεις στην Championship από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η όψη του, ήταν τέτοια που καθιστούσε ξεκάθαρο στους αντιπάλους του ότι δεν θα έπρεπε να τον εκνευρίσουν. Κι ότι αν ήταν τόσο τολμηροί ώστε να το κάνουν, θα έπρεπε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για ό,τι θα επακολουθούσε.

Το είχε κάνει, άλλωστε, τατουάζ ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι και περνούσε το μήνυμα. Δεν θα την έβγαζε καθαρή κανείς. Γιατί όταν ένας ποδοσφαιριστής ξέρει ότι πρέπει να υπερασπιστεί την ομάδα του, τους συμπαίκτες του και το σήμα που έχει στη φανέλα, κάτι μέχρι και «θυσίες». Και όπου «θυσίες», βάλτε σκληρό παιχνίδι.

Ο Ντανιέλ Ντε Ρόσι δεν είναι ο αρχηγός που έχει συνηθίσει ο κόσμος. Δεν είναι εκείνος που απλά «διαβάζει» το παιχνίδι ή μπορεί να δώσει σωστές οδηγίες στους υπόλοιπους ανά πάσα στιγμή.

Εξάλλου, δεν ορίζει μονάχα αυτά τα χαρακτηριστικά το περιβραχιόνιο που παίρνει ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής στο μπράτσο του. Την αρχηγία πρέπει να την έχεις μέσα σου. Είναι ορισμένοι που γεννιούνται με αυτό. Και το εξελίσσουν με τον χαρακτήρα τους. Και ο χαρακτήρας του Ντε Ρόσι ήταν τέτοιος που πραγματικά δεν είχε ανάγκη κανένα περιβραχιόνιο. Δεν τον ένοιαζε. Δεν το ήθελε να τον... στενεύει στο χέρι.

Ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πως να το κάνει σωστά. Οι φωνές του και η αγριάδα στο πρόσωπό του, ήταν αρκετά για να κάνει τους συμπαίκτες του να τον υπακούσουν.

Ο 35χρονος μέσος κλείνει τον τεράστιο κύκλο της καριέρας του ως «τζιαλορόσο». Αποχωρεί με πόνο καρδιάς. Αφήνει την ομάδα του δίχως ηγέτη. Δίχως πραγματικό ηγέτη. Όπως είναι εκείνος και όπως ήταν και ο Φραντσέσκο Τότι που πλέον προσφέρει τις υπηρεσίες του έξω από τις γραμμές που ορίζουν την διάσταση του αγωνιστικού χώρου.

​

Τη φανέλα την τίμησε. Δεν τη φόρεσε απλά. Την ίδρωσε, την μάτωσε, αλλά με αυτή στο σώμα του, ουδέποτε σταμάτησε την προσπάθεια ακόμα κι όταν τα πόδια του δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν με τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι είναι ο αρχηγός εκείνος που όταν στήριζε την ομάδα έξω από τον αγωνιστικό χώρο και έβλεπε τους συμπαίκτες του να σκοράρουν, ήταν έτοιμος να σπάσει τα καθίσματα στα επίσημα, όπως το έκανε σε γκολ του Τζέκο παλαιότερα, σε ντέρμπι με τη Λάτσιο.

Είναι εκείνος ο αρχηγός που όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο σε ματς με τη Μπολόνια στο «Ολίμπικο», είδε τον Φλορέντσι να του δίνει το περιβραχιόνιο κι εκείνος το πέταξε πίσω και... μόνο που δεν τον χτύπησε! Δεν το ήθελε, δεν τον ένοιαζε, δεν το είχε στο μυαλό. Κανένα περιβραχιόνιο δεν κάνει τον αρχηγό. Αυτό είναι απλά η «λεζάντα» για τον άνθρωπο που έχει μια παραπάνω ευθύνη μέσα στο γήπεδο δίπλα στους συμπαίκτες του. Ο Ντε Ρόσι ήθελε το καλό της Ρόμα και όποτε πατούσε χορτάρι, τον ένοιαζε η νίκη της ομάδας. Όχι σε ποιο μπράτσο θα δείχνει καλύτερα το περιβραχιόνιο.

Ο Ντε Ρόσι είναι εκείνος ο αρχηγός που στο πιο δύσκολο βράδυ της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, στα μπαράζ με τους Σουηδούς για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, φώναζε έξαλλος σε μέλος του επιτελείου της «σκουάντρα ατζούρα» γιατί... δεν έπρεπε να μπει εκείνος με αλλαγή! Πονούσε την εθνική ομάδα, αγωνιούσε, στο μυαλό του στριφογύριζαν όλες οι λύσεις για να μη χαθεί η πρόκριση και όταν έδωσε την εντολή ο Βεντούρα να μπει εκείνος στο ματς, ο Ντε Ρόσι... εξεράγη!

Daniele De Rossi fuming at being told to come on instead of Insigne with the team needing a win has put a smile on my face.

The look of utter disgust at 0:07 is wonderful.pic.twitter.com/sYblxn8TUd

— HLTCO (@HLTCO) November 14, 2017