Ο Ρονάλντο τσαντίστηκε με τον Φλορέντσι κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρόμα με τη Γιουβέντους και ήθελε να τον πικάρει για τη σωματοδομή του, λέγοντας του: «Είσαι πολύ μικρόσωμος για να μιλάς».

Cristiano Ronaldo having an issue with short people since Messi times?...

Here him quarrelling with Florenzi, telling him literally:

“Shut your mouth, you are too short to speak” pic.twitter.com/pq5FDpgW3h

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 12, 2019