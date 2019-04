Αφού πρώτα σήκωσαν πανό υπέρ του Μπενίτο Μουσολίνι σε πλατεία της πόλης, έδωσαν συνέχεια στο San Siro οι οπαδοί της Λάτσιο. Πώς; Με το να κάνουν διάφορους ρατσιστικούς ήχους και να φωνάξουν ρατσιστικά συνθήματα κατά του Μπακαγιόκο. Σε αυτά τα συνθήματα απάντησαν οι οπαδοί της Μίλαν με δικά τους υπέρ του παίκτη, ο οποίος χειροκρότησε προς την Curva Sud των Ροσονέρι.

Lazio fans kept chanting racist things to Bakayoko and Curva Sud responded with chants in favour of Bakayoko and the player thanks the fans. Great moment. pic.twitter.com/JMdxC9MGgO

— TheMilanBible (@TheMilanBible) April 24, 2019