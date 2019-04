Γλίτωσε την αποβολή για κλωτσιά στον Ρομανιόλι ο Μάντζουκιτς! (vid)

Ο Κροάτης επιθετικός προσπάθησε να χτυπήσει τον αντίπαλό του όσο ήταν πεσμένος στο έδαφος, προεκτείνοντας το πόδι του προς το μέρος του, με τον Ρομανιόλι να το αποφεύγει και να σηκώνεται δίχως να διαμαρτυρηθεί.

Την ίδια στιγμή, ο Πιόντεκ πήγε ν' αρπαχτεί μαζί του, όμως τον συγκράτησε Σέζνι.

Ο Μάντζουκιτς, είχε ήδη κίτρινη κάρτα όταν συνέβη το περιστατικό...

Mandzukic clearly kicks out at Romagnoli and of course absolutely nothing was given.

Mandzukic was already on a yellow card. pic.twitter.com/DtAEMA1oot

— TheMilanBible (@TheMilanBible) April 6, 2019