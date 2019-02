Αγρότες παγίδευσαν την αποστολή της Κάλιαρι πριν το ματς με την Μίλαν! (vid)

Απίθανα πράγματα στην Ιταλία καθώς οι Σάρδοι εγκλωβίστηκαν στην περιοχή τους από αγρότες που διαμαρτύρονταν για τη τιμή του γάλακτος. Η Κάλιαρι είχε στο πρόγραμμα να πετάξει για το Μιλάνο για τον αγώνα με τους Rossoneri στο San Siro, όμως εγκλωβίστηκε στο προπονητικό κέντρο, Asseminello, από περίπου 100 αγρότες, οι οποίοι δεν άφηναν την ομάδα του Ρολάντο Μαράν να φύγει. Στον χώρο έφτασε η Αστυνομία για να διαπραγματευτεί με τους αγρότες, που τελικά επέτρεψαν στην Κάλιαρι να φύγει, όμως μόνο όταν οι παίκτες, Νικολό Μπαρέλα, Αλεσάντρο Ντεϊόλα και Ζοάο Πέδρο έχυσαν και εκείνοι γάλα, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία!

