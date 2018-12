Ισοφάρισε τη Λάτσιο στο 99' και... τον ξεγύμνωσαν! (pic & vid)

Με γκολ αλά Ζλάταν και εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών, ο Σαπονάρα είναι υπεύθυνος για το κάζο που υπέστη η Λάτσιο το βράδυ του Σαββάτου, αφού βοήθησε τους Γενοβέζους να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε και ν' αποδράσουν από τη Ρώμη.

Φτάνοντας στο κάγκελο των φιλοξενούμενων οπαδών για να πανηγυρίσει έξαλλα μαζί με ολόκληρο τον πάγκο της Σαμπντόρια, ο Σαπονάρα αισθάνθηκε να προσπαθούν να του βγάλουν όλα τα ρούχα και είπε χαρακτηριστικά: «Προσπάθησαν να μου σκίσουν όλα τα ρούχα! Ήταν τρομερό συναίσθημα το γκολ... Είδα τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος μου, έκανα το ψιλοκρεμαστό, έκλεισα τα μάτια κι όταν τα άνοιξα ξανά, είδα ότι είχε μπει γκολ...».

99th minute equalisers don’t get much better than this

Saponara! #LAZSAM #SerieApic.twitter.com/NrIQLVIWm8

