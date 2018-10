Για μια δεκαετία, από το 2000 μέχρι το 2010 ο Τρεζεγκέ υπηρέτησε τη Γιουβέντους πετυχαίνοντας 138 γκολ σε 245 ματς.

Ο Γάλλος πρώην επιθετικός της «βέκια σινιόρα» έχει σήμερα (15/10) τα 41α γενέθλιά του κι οι άνθρωποι της ομάδας δεν τον ξέχασαν, γράφοντας μάλιστα: «Όταν έπαιζε, πάντα σκόραρε».

When he played, he always scored!

Happy Birthday, @Trezegoldavid! pic.twitter.com/u26kMRIEk7

— JuventusFC (@juventusfcen) October 14, 2018