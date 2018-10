Έπιασε τη μπύρα που του πέταξαν και την επέστρεψε στους οπαδούς ο Πολιτάνο! (vid)

Ο δεξιός εξτρέμ των «νερατζούρι» έκανε την καλή πράξη της βραδιάς και σκέφτηκε πως θα ήταν κρίμα να... στερήσει τη μπύρα από τον κάτοχό του.

Ακόμα κι αν εκείνος την πέταξε στον αγωνιστικό χώρο, ο Πολιτάνο έπιασε το ποτήρι και το επέστρεψε προς τον κόσμο, προκειμένου... όσες γουλιές έμειναν, να τις εκμεταλλευτεί κάποιος τυχερός.

Tonight was epic for the Italian teams but how about this to top it off:

Matteo Politano catches a beer thrown from the crowd & tosses it back pic.twitter.com/IT8SWEefYM

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) October 3, 2018