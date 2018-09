Παρουσίασε την αυτοβιογραφία του στο Κολοσσαίο ο Τότι! (pics & vid)

Ο «Αυτοκράτορας» κυκλοφόρησε το βιβλίο στο οποίο περιγράφει στιγμές της ζωής του και της ποδοσφαιρικής του καριέρας, η οποία είχε μονάχα τζιαλορόσι χρώματα και δεν μετάνιωσε ούτε για ένα δευτερόλεπτο το γεγονός πως η πολυετής θητεία του στα γήπεδα είχε μονάχα μια φανέλα κι ένα σήμα στο σημείο της καρδιάς.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας πραγματοποιήθηκε στο Κολοσσαίο, όπως αρμόζει σε έναν άνθρωπο με τεράστια σημασία για την αιώνια πόλη και ο Τότι έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει...».

Emozioni indescrivibili stasera.

Non sarebbe mai stato così bello senza tutti voi.

It’s not easy to tell how I feel tonight. This would have not been possible without you!#totti #tottiuncapitano @RizzoliLibri @PaoloCond pic.twitter.com/AZVKr7A0hz

— Francesco Totti (@Totti) September 27, 2018