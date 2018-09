Δέχθηκε χτυπήματα ο Ντάγκλας Κόστα προτού χάσει τον έλεγχο (vid)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποβλήθηκε στη νίκη της Γιουβέντους επί της Σασουόλο, το μεσημέρι της Κυριακής, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για πρώτη φορά με τα μπιανκονέρι χρώματα και μάλιστα το έκανε δις, για να φτάσει η ομάδα του στο 2-1 και τους τρεις βαθμούς.

Την τρομερά άσχημη συμπεριφορά του Ντάγκλας Κόστα, φαίνεται πως προκάλεσαν δύο χτυπήματα που δέχθηκε από τον Ντι Φραντσέσκο στον λαιμό και το πρόσωπο σε δυνατό μαρκάρισμα του άσου της Σασουόλο λίγη ώρα νωρίτερα.

Δείτε το βίντεο:

#DiFrancesco rifila a #DCosta una violenta gomitata al collo, poi una manata in faccia e mentre va via gli rivolge un insulto (si presume razzista), in questi 3 episodi l’arbitro o il VAR nn sono mai intervenuti! A questo punto pretendiamo che anche chi ha provocato venga punito! pic.twitter.com/sEXQ3lgjbI

— Juventus Fans (@juventusfans) September 17, 2018