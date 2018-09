Η πρώτη στιγμή λατρείας για Τότι στη Ρόμα (vid)

Ο «Αυτοκράτορας», φυσικά δεν είχε ιδέα ούτε μπορούσε να σκεφτεί πως έπειτα από τόσα χρόνια θα είχε φτάσει ν' αποτελεί εμβληματική μορφή και κορυφαίο αρχηγό στην ιστορία των «τζιαλορόσι».

Το όνομά του, θυμίζει μονάχα Ρόμα, την οποία λάτρεψε σαν Θεά και ουδέποτε πρόδωσε.

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, σε παιχνίδι απέναντι στη Φότζια, πέτυχε το πρώτο από τα συνολικά 307 τέρματα που σημείωσε στην παρουσία του στον σύλλογο της αιώνιας πόλης όσα χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του εντός γηπέδου.

Ένα μονοκόματο αριστερό σουτ υπό πίεση και η μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας, για την πρώτη... ηδονή του σκοραρίσματος με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

